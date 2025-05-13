Молодежь и IT: юные специалисты на рынке будущего

Цифровая экономика и сфера IT в целом становится краеугольным камнем развития мирового сообщества. Искусственный интеллект, обработка больших данных, автоматизация бизнес-процессов — все это уже не элементы далекого будущего, а реальные сферы, определяющие конкурентоспособность государств.
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