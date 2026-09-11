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ТАСС

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Лидер польской ультраправой партии разбил памятник бандеровцам

Лидер польской ультраправой партии разбил памятник бандеровцам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польский евродепутат и лидер ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун разбил памятник боевикам из ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны террористическими и запрещены в РФ) в районе населенного пункта Долгобычув на границе с Украиной.

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