За сутки более 60 человек получили травмы из-за гололедицы в Петербурге

Невиданная погода в Санкт-Петербурге привела к серии несчастных случаев и обращений в медпункты. Плюсовая температура, которая установилась в столице Северной столицы в эту субботу, привела к опасному сочетанию скользкого наледи на тротуарах и падающих сверху глыб снега.