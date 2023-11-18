Появились новости о состоянии попавшего в реанимацию Александра Митты

Помощник режиссера подтвердил, что Александр Наумович переведен в обычную палату Геннадий Черкасов Неделю назад режиссер Александр Митта почувствовал себя плохо, стал задыхаться, из-за чего ему понадобилась срочная врачебная помощь.
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