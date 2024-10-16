Профессор Сафонов: трем категориям россиян в ноябре повысят пенсию

Такие выплаты ждут, к примеру, работников угольной промышленности В РФ с начала ноября 2024 года подрастут пенсии граждан, достигших 80 лет, а также работников угольной промышленности и членов летных экипажей.
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