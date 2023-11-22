Контакт-центр Стройкомплекса проанализировал 37 технических планов зданий с момента запуска услуги

Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы с февраля 2023 года, когда в числе оказываемых им услуг стала доступна новая опция «Проведение анализа технического плана здания», подготовил 37 аналитических справок.
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