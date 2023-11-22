Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    да они и больше б могли учитывая сколько рекламного мусора они разносят по почтовым ящиком... хотя не.. оставьте немн...Почта России пере...
  • Равиль Бикулов
    БлядиЕжегодный рост до...
  • Александр Терехов
    Скоро по русски не сможем говорить. Какого банана называть детскую игровую площадку плейхабом? Пролонгация, реновация...Детский плейхаб о...

Контакт-центр Стройкомплекса проанализировал 37 технических планов зданий с момента запуска услуги

Контакт-центр Стройкомплекса проанализировал 37 технических планов зданий с момента запуска услуги

Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы с февраля 2023 года, когда в числе оказываемых им услуг стала доступна новая опция «Проведение анализа технического плана здания», подготовил 37 аналитических справок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх