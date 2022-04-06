Веселуха

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Все равно не выживет, решил водитель и бросил в кювет, а через год они встретились

Алексею не верилось, что Наташа не вернется. Вот сейчас хлопнет дверь и впорхнет его любимая, обнимет его, поцелует детей, потом побежит хлопотать на кухню, а вечером они сядут все за семейным столом — Алексей, Наташа и их дети Юра и Катюшка.

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