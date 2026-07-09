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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин заключил мировое соглашение с соседом, затопившим его квартиру во Флориде. Форвард «Вашингтона» подавал иск на 30 тысяч долларов (SHOT)

Александр Овечкин примирился в суде с американским соседом, затопившим его элитную квартиру во Флориде, сообщает телеграм-канал SHOT.

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