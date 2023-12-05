Из тюрем сможет выйти больше осужденных женщин с детьми

Комитет Совета Федерации по социальной политике на своем заседании поддержал закон о предоставлении женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести и имеющим детей в возрасте до четырех лет, права на условно-досрочное освобождение и рекомендовал палате регионов одобрить его на ближайшем пленарном заседании.