Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin Политик Роберт Кеннеди-младший, который является независимым кандидатом на предстоящих выборах президента США, заявил, что Штатам следует начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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