ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж не может быть моногамным

Муж не может быть моногамным

Обязательно предаст. Если бы мама раскрыла мне глаза на то, что мужчина не может быть всю жизнь с одной женщиной - она сэкономила бы мне полжизни времени и кучу здоровья.

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Комментарии
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Samarium
Вы не правы....Кроме похоти в каждом мужчине должна быть разумная предосторожность и полное понимание того, что за свои &quot; увлечения&quot;  придется нести ответственность, подчас весьма горькую для него....
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15 час.
ирина Северова северова
Если не научитесь пользоваться мужчиной правильно, то жизнь будет полна горя и разочарований.
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12 час.

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