CAS пока не получил апелляцию МОК на решение об отмене отстранения Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получил документы по апелляции от Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.
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