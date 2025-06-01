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"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

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Комментарии
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виталий панов
Забыли ещё сказать,для наркозависимых разрешается употребление наркотиков!В место того,чтобы ужесточать контроль за наркоторговцами,они дают им свободу распространения!Конечно у тех кто связан с этим бизнесом праздник!
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53 мин.
И
Искандер
Да ни хрена. У гр. Матвиенко В.И. есть сынок Серёжа. Мама стала в 2003м губернатором СПб. Серёга, в том же году – «бизнесменом. Между прочим, долларовый миллиардер. Так он и сидел на наркотиках, и лечился у самых известных врачей страны. Как думаете, повлияет это на «позицию» мамы, пламенной ленинки-едроски, при голосовании поправок в совфеде?
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35 мин.
ВГ
Виктор Горшков
Куда МИР катится и грядут очень тяжелые времена для Российского народа и для народов других стран. С падением СССР,запущен механизм разрушения всех устоев жизнеобеспечения ,которые  выстрадала человечество планеты . Очаг хаоса находится не в США, а в Израиле.
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33 мин.
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