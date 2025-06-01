ИА Новороссия Оперативники уголовного розыска и дознаватели не находят слов. А адвокаты и правозащитники уже ликуют, несмотря на то, что инициатива Верховного суда должна еще получить официальный отзыв правительства и пройти три слушания в Госдуме.
"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Забыли ещё сказать,для наркозависимых разрешается употребление наркотиков!В место того,чтобы ужесточать контроль за наркоторговцами,они дают им свободу распространения!Конечно у тех кто связан с этим бизнесом праздник!
Ответить
53 мин.
И
Искандер
Да ни хрена. У гр. Матвиенко В.И. есть сынок Серёжа. Мама стала в 2003м губернатором СПб. Серёга, в том же году – «бизнесменом. Между прочим, долларовый миллиардер. Так он и сидел на наркотиках, и лечился у самых известных врачей страны. Как думаете, повлияет это на «позицию» мамы, пламенной ленинки-едроски, при голосовании поправок в совфеде?
Ответить
35 мин.
ВГ
Виктор Горшков
Куда МИР катится и грядут очень тяжелые времена для Российского народа и для народов других стран. С падением СССР,запущен механизм разрушения всех устоев жизнеобеспечения ,которые выстрадала человечество планеты . Очаг хаоса находится не в США, а в Израиле.
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии