"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

виталий панов Забыли ещё сказать,для наркозависимых разрешается употребление наркотиков!В место того,чтобы ужесточать контроль за наркоторговцами,они дают им свободу распространения!Конечно у тех кто связан с этим бизнесом праздник!

И Искандер Да ни хрена. У гр. Матвиенко В.И. есть сынок Серёжа. Мама стала в 2003м губернатором СПб. Серёга, в том же году – «бизнесменом. Между прочим, долларовый миллиардер. Так он и сидел на наркотиках, и лечился у самых известных врачей страны. Как думаете, повлияет это на «позицию» мамы, пламенной ленинки-едроски, при голосовании поправок в совфеде?