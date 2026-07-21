Ветеран Ripple сожалеет о продаже XRP: «Я бы хотел этого не делать»

Ветеран Ripple выразил сожаление по поводу продажи XRP, резюмировав это резким высказыванием: «Я бы лучше этого не делал», — комментарием, который нашел отклик в сообществе XRP, долгое время определяемом убежденностью и ретроспективным взглядом.
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