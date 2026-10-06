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Более 6 тысяч человек задержали во Франции на акциях школьников

Начиная с 28 сентября 2026 года на протестах старшеклассников были задержаны 6.059 человек, сообщает газета Figaro со ссылкой на МВД страны.

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