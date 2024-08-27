Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Постпред в Вене рассказал о планах обсудить Курскую и Запорожскую АЭС

Постпред в Вене рассказал о планах обсудить Курскую и Запорожскую АЭС

Обсуждение ситуации на Курской и Запорожской атомных электростанциях состоится 9 сентября. При этом российская сторона не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак на Курскую АЭС.

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