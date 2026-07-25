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Царьград

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МВД РФ заявило о значительном снижении IT-преступлений в 2026 году

МВД РФ заявило о значительном снижении IT-преступлений в 2026 году

За первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировано 252,9 тыс. IT-преступлений, что на 31,9% меньше по сравнению с 2025 годом.

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