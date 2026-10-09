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МОСИНФОРМ

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Выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи — 2026. Осень»пройдет на ВДНХ

Выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи — 2026. Осень»пройдет на ВДНХ

С 13 по 15 октября 2026 года в павильоне № 57 «Россия — моя история» состоится уникальное мероприятие, где соберутся ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты обувной отрасли для презентации своей продукции и заказа новых коллекций.

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