Выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи — 2026. Осень»пройдет на ВДНХ

С 13 по 15 октября 2026 года в павильоне № 57 «Россия — моя история» состоится уникальное мероприятие, где соберутся ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты обувной отрасли для презентации своей продукции и заказа новых коллекций.