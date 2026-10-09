Выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи — 2026. Осень»пройдет на ВДНХ

С 13 по 15 октября 2026 года в павильоне № 57 «Россия — моя история» состоится уникальное мероприятие, где соберутся ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты обувной отрасли для презентации своей продукции и заказа новых коллекций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Систему категорий...
- День в истории: 8...
- В Москве возведут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым