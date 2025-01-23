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50 трлн рублей русских могут поддержать ипотеку вместо инфляции

50 трлн рублей русских могут поддержать ипотеку вместо инфляции

Ольга Игнатова, доцент Финансового университета, предложила направить более 50 трлн рублей, накопленных русскими на вкладах, на ипотечное кредитование.

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