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Отец и сын отправились на рыбалку и пропали в Красноярском крае

В Красноярском крае отец и сын отправились на рыбалку и пропали. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

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