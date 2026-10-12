Писарский обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

Российский футболист Владимир Писарский обратился в Федеральный суд Швейцарии с жалобой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе временно приостановить его дисквалификацию, сообщает пресс-служба юридической компании «Алетейя», представляющей интересы игрока.
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