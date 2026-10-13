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Мировое обозрение

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Глава МВФ призвала центральные банки стать «ястребами»

Глава МВФ призвала центральные банки стать «ястребами»

Главное в тезисах: Глобальный долг на пороге исторического максимума: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что совокупный государственный долг стран мира достигнет 100% мирового ВВП к 2029 году — на год раньше прежнего прогноза.

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