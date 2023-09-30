Шольц: Евросоюз может ужесточить контроль на внешних границах и ввести дополнительные меры из-за мигрантов

Канцлер Германии заявил, что сейчас число беженцев, прибывающих в ФРГ, «слишком велико». Политик отметил, что «так не может продолжаться дальше»Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на более жестком контроле внешних границ Евросоюза из-за наплыва беженцев из соседних стран.
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