Шольц: Евросоюз может ужесточить контроль на внешних границах и ввести дополнительные меры из-за мигрантов

Канцлер Германии заявил, что сейчас число беженцев, прибывающих в ФРГ, «слишком велико». Политик отметил, что «так не может продолжаться дальше»Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на более жестком контроле внешних границ Евросоюза из-за наплыва беженцев из соседних стран.