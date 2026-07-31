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От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро

От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро

Латвия ищет имиджмейкеров и готова заплатить 50 000 евро тому, кто улучшит репутацию страны. Там даже объявили специальный конкурс - победителю предстоит оценить образ республики и создать новое позиционирование.

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