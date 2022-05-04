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В США заявили об уважении желания папы Римского встретиться с Путиным

В США заявили об уважении желания папы Римского встретиться с Путиным

REUTERS/Evelyn Hocksteinf Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер Джо Байден с уважением бы отнесся к решению, принятому папой Римским Франциском приехать в Москву на переговоры с президентом России  Владимиром Путиным.

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