В США заявили об уважении желания папы Римского встретиться с Путиным

REUTERS/Evelyn Hocksteinf Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер Джо Байден с уважением бы отнесся к решению, принятому папой Римским Франциском приехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.