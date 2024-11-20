Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налоги задним числом за 8 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину подать пример другим и заплатить налоги задним числом за восемь лет, в течение которых он проживал в доме без официальной регистрации.
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