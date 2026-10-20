British police have re-arrested two men for the planned attack on the RAF Fairford air base where American planes were stored last month.
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