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Борис Якеменко: Когда в 1948 году было одновременно созданы Палестина и Израиль, была заложена мина замедленного действия

Конфликт между Израилем и Палестиной не может быть решен только в рамках политических договоренностей – корни этого конфликта гораздо глубже.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
при фиксированной цене это все равно - по количеству. А так - поднял цену - увеличил выработку...
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1 н.
Ефим Белов
&quot;Зарплата стала зависеть от прибыли.&quot; - не зарплата, а премия. Перетекание денег из безналичного в наличный сектор карался по УК. Было два баланса: безналичный - товарная номенклатура и выполнение плана. И наличный - то, что выплачивалось в виде зарплаты и премии. Эти два баланса нигде и НИКОГДА не пересекались - только в теневой зоне (иочнее - на черном рынке).
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1 н.
Ефим Белов
Это все просто. Беловы - из Восточной Украины, затем Пензенская губерния. Православие получили от греков, а те от Византии. В Визентии произошел раскол христианства на ортодоксальное (православное) и протестантское - католицизм. Естественно, ортодоесальное течение стало наиболее приемлемым для коенов. Затем сформировалась ветвь ашкеназов - выходцев из Европы, а уже из них сгруппировался и восточноевропейский хасидизм. Значительно короче, но и значительно древнее формирование культуры у Ваших предков по отцу. Арцах - оплот армянской апостольской церкви. То есть, получив христианство от, по сути, учеников Христа, армянская церковь всегда противостояла влиянию Византии. Отсюда, кстати, и вечный культурный конфликт с наследием Византии - Турцией. Следовательно, у нас с Вами единство происхождения только на этапе седуккеев. Значит, оба мы происходим от левитов (седдукеи не могли быть коэнами. затем мои предки на правах &quot;бедных родственников&quot; пошли по длинному пути православия, который и привел меня в русское православие (т.е. ортодоксальное христианство). Ваши же предки оказались стойкими последователями армянской апостольской ортодоксальной (православной) церкви. Несколько по другому можно рассматривать Ваших предков с учетом, что мама из Саратовской области, где локализовались ашкеназы - немцы, культурно обогащенные протестанством. Если мои предки могли культурно обогатиться от ашкеназских влияний, так же могла получить свою &quot;дозу&quot; и Ваша мама, то по линии папы это предположить сложно. Дело в том, что Армения, на сколько я знаю, а там я проработал 3 года, очень &quot;чистая&quot; этнически страна - 98% населения - армяне. Причем не только этнически, но и религиозно очень стойкие ребята и никаких влияний на них ни ашкеназы, ни сефарды не оказывали. Я даже предположить не могу к кому больше они культурно относятся.  Разве что к османам или персам, но и то вряд ли. Вот такие у меня предположения о культурном наследии, которое мы имеем. Однако это так, для разминки мозгов не более того! И никаких выводов и заключений это не имеет.
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1 н.

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