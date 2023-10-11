Борис Якеменко: Когда в 1948 году было одновременно созданы Палестина и Израиль, была заложена мина замедленного действия

Ефим Белов

Это все просто. Беловы - из Восточной Украины, затем Пензенская губерния. Православие получили от греков, а те от Византии. В Визентии произошел раскол христианства на ортодоксальное (православное) и протестантское - католицизм. Естественно, ортодоесальное течение стало наиболее приемлемым для коенов. Затем сформировалась ветвь ашкеназов - выходцев из Европы, а уже из них сгруппировался и восточноевропейский хасидизм. Значительно короче, но и значительно древнее формирование культуры у Ваших предков по отцу. Арцах - оплот армянской апостольской церкви. То есть, получив христианство от, по сути, учеников Христа, армянская церковь всегда противостояла влиянию Византии. Отсюда, кстати, и вечный культурный конфликт с наследием Византии - Турцией. Следовательно, у нас с Вами единство происхождения только на этапе седуккеев. Значит, оба мы происходим от левитов (седдукеи не могли быть коэнами. затем мои предки на правах "бедных родственников" пошли по длинному пути православия, который и привел меня в русское православие (т.е. ортодоксальное христианство). Ваши же предки оказались стойкими последователями армянской апостольской ортодоксальной (православной) церкви. Несколько по другому можно рассматривать Ваших предков с учетом, что мама из Саратовской области, где локализовались ашкеназы - немцы, культурно обогащенные протестанством. Если мои предки могли культурно обогатиться от ашкеназских влияний, так же могла получить свою "дозу" и Ваша мама, то по линии папы это предположить сложно. Дело в том, что Армения, на сколько я знаю, а там я проработал 3 года, очень "чистая" этнически страна - 98% населения - армяне. Причем не только этнически, но и религиозно очень стойкие ребята и никаких влияний на них ни ашкеназы, ни сефарды не оказывали. Я даже предположить не могу к кому больше они культурно относятся. Разве что к османам или персам, но и то вряд ли. Вот такие у меня предположения о культурном наследии, которое мы имеем. Однако это так, для разминки мозгов не более того! И никаких выводов и заключений это не имеет.