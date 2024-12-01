Mash: Русский отсудил у BMW 300 млн и купил дроны для русской армии

Русский гражданин выиграл суд у BMW и получил 300 миллионов рублей. Значительную часть средств он направил на покупку беспилотников для русских участников Специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.
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