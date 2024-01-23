Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Цифровой помощник сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о запуске пилотного проекта по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики.
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