Вулкан Стромболи на юге Италии снова активизировался

Вулкан Стромболи, расположенный на юге Италии, который уже несколько дней находится в интенсивном периоде вулканической активности, извергся в четверг, выбросив столб пепла, опавшего на небольшой остров в Тирренском море, и поток лавы, достигший моря, сообщает агентство EFE.
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