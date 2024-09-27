О подготовке авто ко Дню жестянщика-2024 в Новосибирске напомнил механик Искаков

Жители Новосибирской области уже начали задумываться о подготовке своих авто к зимнему сезону. Многие считают, что до снега достаточно поменять резину, однако, опытные водители и автомеханики уверяют, что переобуть колеса – это только часть работы.
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