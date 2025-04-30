Успехи России В Бишкеке начались бурления после того, как в одной из столичных бань задержали целую кучу нелегалов из Киргизии.
«Перестаньте ездить в Россию» – глава МИД Киргизии предложил остановить миграцию
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Было бы хорошо, если бы наши граждане из чувства патриотизма вообще перестали ездить в Россию..." Да это было бы замечательно! А ещё было бы хорошо, если бы их граждане не только перестали ездить в Россию, а и уже приехавшие срочно вернулись домой. И это касается не только Киргизии, но и Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана... И сначала заберите свой криминалитет и вообще всех своих, а потом уже, если будет в том необходимость у России, по визе пусть приезжают лишь те, кто хочет и реально будет работать и, отработав, уезжает к себе на родину.
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