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«Перестаньте ездить в Россию» – глава МИД Киргизии предложил остановить миграцию

«Перестаньте ездить в Россию» – глава МИД Киргизии предложил остановить миграцию

Успехи России   В Бишкеке начались бурления после того, как в одной из столичных бань задержали целую кучу нелегалов из Киргизии.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Было бы хорошо, если бы наши граждане из чувства патриотизма вообще перестали ездить в Россию...&quot; Да это было бы замечательно! А ещё было бы хорошо, если бы их граждане не только перестали ездить в Россию, а и уже приехавшие срочно вернулись домой. И это касается не только Киргизии, но и Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана... И сначала заберите свой криминалитет и вообще всех своих, а потом уже, если будет в том необходимость у России, по визе пусть приезжают лишь те, кто хочет и реально будет работать и, отработав, уезжает к себе на родину.
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