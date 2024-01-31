Депутат Гончаренко*: Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который изначально и сообщил об отставке главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного, заявил, что Владимир Зеленский «обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления».
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