Актриса Илана Юрьева опубликовала фото в бикини с отдыха в Турции

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева снялась в бикини, впечатлив фанатов. Актриса позировала в белом купальнике на пляже, дополнив образ стильными аксессуарами.
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