В Италии жителям небольшой деревни официально запретили болеть

Мэр итальянской деревни Белькастро Антонио Торкья подписал необычный указ. Согласно официальному документу местные жители обязаны избегать серьёзных болезней, требующих экстренного медицинского вмешательства.
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