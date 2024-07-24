Врач рассказала о полезных свойствах малины

Лето — сезон свежих ягод и фруктов. Одна из распространенных ягод в Средней полосе России — малина. Какими полезными свойствами обладает эта ягода, почему она так популярна в народной медицине, сколько малины можно съедать в день, 24 июля «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Киселева.