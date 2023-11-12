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Спасти Германию может только смена власти в России (мнение МВФ)

Спасти Германию может только смена власти в России (мнение МВФ)

Робин Брукс, главный экономист МВФ, объясняет, почему в Германии всё так плохо, и что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это &quot;не лучше&quot; - а так и будет. Именно такие планы сейчас претворяются в жизнь  теми глобалистами, в число которых входит Путин, работая против трансглобалистов- банкиров и трансатлатических гигантов. Последние хотят разрушить все государства и подчинить их Единому Планетарному правительству, как выразился Керри на последнем Давосе. Вместе с разрушением государств и переподчинением их элит каким-то &quot;рептилоидам&quot; легко будет зачистить население этих государств до искомого Золотого миллиарда.  Глобалисты страновых элит хотят, наоборот, сохранить государства, но в силу неизбежности пожертвовав теми, которые создавались  в конце 19 века ради сиюминутных целей политиков, и потому нежизнеспособны без вливаний, представляя собой искусственный конструкт. А так как Бреттон-Вудская система рушится и лишних денег ни у кого нет, то приходится заново делить Европу, переформатируя её. По сути возвращаясь к Средневековью, когда формировались крепкие империи.  К примеру, сейчас Ватикан планирует восстановление  Габсбургской Империи, в которой он был хозяином. А это Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Бавария и Швабия. Эта зона центральной Европы  будет разделять зону Великобритании от Российской зоны влияния. Германию  поделят- её южные земли Бавария и Швабия уйдут в зону Ватикана. А из восточной, которая называлась ГДР,  планируют создать Великую Пруссию. Естественно, ей будет принадлежать польское побережье и литовское, подаренное им Сталиным по итогам Второй Мировой. При этом &quot;Великая Пруссия&quot; по сути станет ГДР, заключив с Россией договор об экономическом и военном сотрудничестве. Объединив все побережье в общую российско-немецкую  зону.
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