Спасти Германию может только смена власти в России (мнение МВФ)

Natalija Osminina

Это "не лучше" - а так и будет. Именно такие планы сейчас претворяются в жизнь теми глобалистами, в число которых входит Путин, работая против трансглобалистов- банкиров и трансатлатических гигантов. Последние хотят разрушить все государства и подчинить их Единому Планетарному правительству, как выразился Керри на последнем Давосе. Вместе с разрушением государств и переподчинением их элит каким-то "рептилоидам" легко будет зачистить население этих государств до искомого Золотого миллиарда. Глобалисты страновых элит хотят, наоборот, сохранить государства, но в силу неизбежности пожертвовав теми, которые создавались в конце 19 века ради сиюминутных целей политиков, и потому нежизнеспособны без вливаний, представляя собой искусственный конструкт. А так как Бреттон-Вудская система рушится и лишних денег ни у кого нет, то приходится заново делить Европу, переформатируя её. По сути возвращаясь к Средневековью, когда формировались крепкие империи. К примеру, сейчас Ватикан планирует восстановление Габсбургской Империи, в которой он был хозяином. А это Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Бавария и Швабия. Эта зона центральной Европы будет разделять зону Великобритании от Российской зоны влияния. Германию поделят- её южные земли Бавария и Швабия уйдут в зону Ватикана. А из восточной, которая называлась ГДР, планируют создать Великую Пруссию. Естественно, ей будет принадлежать польское побережье и литовское, подаренное им Сталиным по итогам Второй Мировой. При этом "Великая Пруссия" по сути станет ГДР, заключив с Россией договор об экономическом и военном сотрудничестве. Объединив все побережье в общую российско-немецкую зону.