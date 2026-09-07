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Несекретные материалы

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Военкор объяснил, почему ВСУ перестали вступать в стрелковые бои с российской армией

Военкор объяснил, почему ВСУ перестали вступать в стрелковые бои с российской армией

Украинская армия в настоящее время испытывает острый дефицит личного состава. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Дмитрий Стешин, который в настоящее время находится в Донецке.

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