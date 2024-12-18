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Планета Пульс

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Врач Сережина назвала блюда на новогоднем столе, полезные для здоровья

Специалист порекомендовала обратить внимание на холодец, салаты с морепродуктами или нежирной рыбой и фрукты В преддверии праздников врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина перечислила новогодние блюда, которые полезны для здоровья.

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