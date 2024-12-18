Врач Сережина назвала блюда на новогоднем столе, полезные для здоровья

Специалист порекомендовала обратить внимание на холодец, салаты с морепродуктами или нежирной рыбой и фрукты В преддверии праздников врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина перечислила новогодние блюда, которые полезны для здоровья.