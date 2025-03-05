Политический момент: почему астронавты Starliner застряли в космосе Ирина ВальковаКосмонавтика, как и любая другая сфера, не существует в вакууме, и порой события на Земле оказывают прямое влияние на её развитие.
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