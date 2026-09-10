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Дэвид Шварц допустил обгон Bitcoin со стороны XRP

Дэвид Шварц допустил обгон Bitcoin со стороны XRP

Бывший технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил, что в теории XRP способен превзойти Bitcoin по рыночной капитализации.

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