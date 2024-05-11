IRN: доступной ипотеки не будет еще полтора года

Аналитики центра Индикаторы рынка недвижимости (IRN.ru) прогнозируют, что ближайшие полтора года ипотечное кредитование будет все также недоступно для большинства граждан, говорится в исследовании руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости (IRN)» Олега Репченко.
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