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Убрал гроб, но не смог остановиться: сын Елены Яковлевой позволил себе невозможное

Убрал гроб, но не смог остановиться: сын Елены Яковлевой позволил себе невозможное

Известно, что единственный наследник актрисы Елены Яковлевой давно увлекается татуировками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети Известно, что единственный наследник актрисы Елены Яковлевой давно увлекается татуировками.

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