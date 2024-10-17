Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Куда пропал генерал Конашенков? Грозили отставкой. На деле – кабинет

Куда пропал генерал Конашенков? Грозили отставкой. На деле – кабинет

Подобные брифинги раньше были ежедневными. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков на протяжении более чем двух лет специальной военной операции (СВО) России на Украине зачитывал сводку достижений армии на разных фронтах.

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Комментарии
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Анатолий Савочкин
...Тьфу, блин, весь кайф обломали... пропал?... я то думал контрактником на СВО подписался...
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6 час.
Михаил Гриф
При Сталине был Левитан. Вот это был диктор!
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5 час.
Нина Комарова
Он озвучивал информацию, которую ему давали. И что?
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2 час.

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