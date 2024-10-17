Куда пропал генерал Конашенков? Грозили отставкой. На деле – кабинет

Подобные брифинги раньше были ежедневными. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков на протяжении более чем двух лет специальной военной операции (СВО) России на Украине зачитывал сводку достижений армии на разных фронтах.
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