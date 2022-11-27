Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Пьер Гасли об уходе из «Ред Булл»: «Не стал бы ничего менять в своей карьере, даже если бы мог»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что опыт работы в «Ред Булл» и «Альфа Таури» здорово помог ему с развитием и он не променял бы его на что-то другое.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх