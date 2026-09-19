Суд принял иск к организаторам несостоявшегося концерта Канье Уэста в Петербурге

История с концертом Канье Уэста в Санкт-Петербурге дошла до суда. Как сообщает 5-TV.ru, Выборгский районный суд принял к регистрации иск к компании Say Agency, отвечавшей за организацию этого мероприятия.
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