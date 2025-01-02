Экс-игрок "Спартака" Анкудинов о брани Овечкина: он хотел поздравить друзей

Бывший хоккеист московского "Спартака" Андрей Анкудинов предположил, что видеозапись, на которой запечатлена нецензурная брань от российского нападающего и капитана "Вашингтона Кэпиталз" Александра Овечкина, предназначалась для друзей и не должна была попасть в общий доступ.
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