Экс-игрок "Спартака" Анкудинов о брани Овечкина: он хотел поздравить друзей

Бывший хоккеист московского "Спартака" Андрей Анкудинов предположил, что видеозапись, на которой запечатлена нецензурная брань от российского нападающего и капитана "Вашингтона Кэпиталз" Александра Овечкина, предназначалась для друзей и не должна была попасть в общий доступ.