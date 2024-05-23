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Путин 23 мая в Минске проведет переговоры с Лукашенко

Путин 23 мая в Минске проведет переговоры с Лукашенко

Global Look Press/Kremlin Pool Президент РФ Владимир Путин после переговоров с королем  Хамадом Бен Исой Аль Халифой отправится в Минск на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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