Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.
Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ
Комментарии
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Александр Дубков
лягушатники кормили,теперь мы,хохлы как были халявщиками,так и остались
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16 час.
Наталья Волкова
Все до единого хохлы не просто халявщики, это особи, прячущие за пазухой камень и в нужный момент им ударят.Все эти беженцы, несчастные и обделенные, все кто в плен сдается, те , кто обосновался в России, типа угнетенный режимом, это прежде всего затаившиеся гниды.Скажи им, что цеевропа вас забирает к себе- сверкая пятками побегут. Все до единого. Им нельзя верить.
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14 час.
Юрий Золотарев
Всё-о-о идёт по плану!! И ВСЕ задачи СВО будут выполнены!
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8 час.
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