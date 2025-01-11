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Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.

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Комментарии
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Александр Дубков
лягушатники кормили,теперь мы,хохлы как были халявщиками,так и остались
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16 час.
Наталья Волкова
Все до единого хохлы не просто халявщики, это особи, прячущие за пазухой камень и в нужный момент им ударят.Все эти беженцы, несчастные  и обделенные, все кто в плен сдается, те , кто обосновался в России, типа угнетенный режимом, это прежде всего затаившиеся гниды.Скажи им, что цеевропа вас забирает к себе- сверкая пятками побегут. Все до единого. Им нельзя верить.
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14 час.
Юрий Золотарев
Всё-о-о идёт по плану!! И  ВСЕ  задачи СВО будут выполнены!
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8 час.

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