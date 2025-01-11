Наталья Волкова

Все до единого хохлы не просто халявщики, это особи, прячущие за пазухой камень и в нужный момент им ударят.Все эти беженцы, несчастные и обделенные, все кто в плен сдается, те , кто обосновался в России, типа угнетенный режимом, это прежде всего затаившиеся гниды.Скажи им, что цеевропа вас забирает к себе- сверкая пятками побегут. Все до единого. Им нельзя верить.